L’ex delegazione di Tatti diventa un centro servizi

È stata inaugurata l’ex delegazione comunale di Tatti, dopo la riqualificazione dei locali promossa dal Comune con l’obiettivo di erogare servizi di prossimità pensati per le fasce più deboli. I lavori sono stati finanziati dal Comune con un contributo di 97mila euro. Sono state realizzate opere murarie, la messa a norma degli impianti, la sostituzione di infissi e dei serramenti ammalorati, la messa in sicurezza della scala, la demolizione e ricostruzione della parete al piano terra. "Con questo intervento prosegue l’impegno del Comune nella riqualificazione dei centri abitati del territorio – ha commentato il sindaco Marcello Giuntini –. La frazione di Tatti è un’area di grande valore storico, ambientale e paesaggistico. Questo progetto ci consente di raggiungere un duplice obiettivo: da un lato il recupero estetico di un immobile pubblico, dall’altro la restituzione a quegli spazi di una funzione strategica per la comunità locale. Siamo convinti che sia possibile innalzare la qualità della vita nelle frazioni".