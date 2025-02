"Letteratura a Teatro" con Moscato

Prende il via oggi il progetto "Letteratura a Teatro", quattro monologhi con Giacomo Moscato (nella foto) per una rassegna realizzata dal Comune di Follonica, in collaborazione con l’Università dell’Età Libera.

Alle 16, nella sala Eugenio Allegri del Teatro Fonderia Leopolda (ingresso libero e gratuito) sarà "L’Inferno" di Dante ad essere raccontato da Moscato (attore, regista e insegnante di Italiano) che definisce il poema "una storia avvincente capace di eccellere in ogni genere" trasformandolo in "un viaggio avventuroso, sentimentale, horror e… comico!".

Il secondo appuntamento è fissato per sabato 22 marzo (sempre alle 16) e si parlerà del "Decamerone". Sette ragazze e tre ragazzi, per sfuggire al contagio della peste, si ritirano in una villa in campagna e trascorrono la loro "quarantena" raccontandosi cento novelle, per lo più comiche e licenziose.

Sabato 29 marzo toccherà a "La verità è altrove", di William Shakespeare, e sarà il momento di indagare sulla vera identità di Shakespeare, circondata da dubbi e leggende.

Chiusura sabato 5 aprile con Giacomo Leopardi e un monologo che offre un punto di vista completamente diverso sul "poeta del pessimismo": Leopardi desidera, ama, soffre… ma senza mai smettere di cercare e raccontare la bellezza.