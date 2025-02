"L’età delle miniere". Un libro per capire la storia

Nell’aula magna dell’Istituto "Bernardino Lotti" è stato pesentato il libro "L’età delle miniere". L’autore, Carlo Pistolesi, analizza il declino dell’industria mineraria partendo dal presupposto che la storia di ogni singola miniera non può essere spiegata in modo compiuto se non si tiene conto del mercato delle materie prime che a sua volta è condizionato da turbolenze che si originano al di fuori dei confini nazionali. La presentazione, moderata da Sandro Poli, si è svolta alla presenza dei rappresentanti di associazioni del territorio (che non hanno fatto mandare i loro interventi), della dirigente scolastica Manuela Carli e della sindaca di Scarlino Francesca Travison. Particolarmente seguito l’intervento dell’ingegner Luigi Mansi che dopo aver parlato della sua esperienza nelle miniere del comprensorio, ha toccato il tasto della crisi del polo chimico del Casone.

Ha fatto presente come Scarlino, riferendosi al suo stabilimento, è in produzione ed ha prospettive. E sulla continuità dell’attività chimica nella piana ha sottolineato come a Scarlino questa attività debba proseguire. Al termine dell’incontro tutti i presenti sono stati accompagnati a visitare il Museo Mineralogico dell’Istituto "Lotti" guidati dalla professoressa Raffaella Vecci.

Roberto Pieralli