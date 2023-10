"Le Vigne di Castel del Piano, goccia d'oro al miele millefiori"

Ormai conosciuta come montagna in grado di regalare grandi vini (come la Docg Montecucco) e ottimi oli (sull’Amiata è presente una delle poche Dop toscane), oggi una virtuosa azienda agricola di Montenero d’Orcia, nel comune di Castel del Piano ,mette a segno un altro importante risultato. Per il secondo anno consecutivo il miele millefiori prodotto dall’azienda Le Vigne ha ottenuto una goccia d’oro al concorso nazionale "Tre gocce d’Oro" entrando così nella guida ufficiale grandi mieli d’Italia. Un traguardo importante per l’azienda agricola che già in passato ha fatto parlare di sè per l’impegno e la dedizione nella coltivazione delle uve e dei cereali. A congratularsi con l’azienda anche l’amministrazione comunale. "Siamo orgogliosi di questi risultati – commentano dall’amministrazione comunale – soprattutto quando a raggiungere questi risultati è un’azienda giovane del nostro territorio".

"Ringraziamo – dicono invece i titolari dell’azienda – le nostre piccole amiche api che ci offrono un prodotto di ottima qualità e ci aiutano a proteggere e tutelare il nostro territorio. Siamo un’azienda agricola biologica e non potrebbe essere altrimenti per un atto di rispetto verso questa terra. Siamo figli della bellezza, dell’aria fresca e delle acque limpide".