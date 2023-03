"Le Tette delle Monache" Il dolce che spopola al Bar Centrale

Il nome è malizioso ma si tratta di dolci che "mandano in paradiso" il palato chi li assapora: le "Tette delle Monache" prodotte dalla raffinata pasticceria del Bar Centrale di Porto Santo Stefano e servite da Jessica e dalle collaboratrici sempre con molta cortesia. Il perché queste meravigliose paste si chiamano cosi lo racconta Artemare Club: le Tette delle Monache hanno antiche origini pugliesi pare dal 1500, ma anche storia in Abruzzo dove vengono chiamare Sise per il loro aspetto simile al seno delle donne.