Le Terme di Saturnia vanno alla Bit. Tre giorni di vetrina sul mondo wellness

Terme di Saturnia partecipa alla Bit Milano da domenica a martedì alla Bit, la fiera internazionale del turismo che connette il mondo dei professionisti del settore in un contesto totalmente B2B, ma che contemporaneamente offre agli appassionati di viaggi l’opportunità di incontrare direttamente professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. Quest’anno sarà presente all’interno del Villaggio Thermalia by Federterme, che debutta alla Bit con un accordo triennale strategico con Federterme-Confindustria per promuovere il turismo termale e il benessere italiano, e vedrà la partecipazione di oltre 30 espositori. Nello stand 11 del Villaggio, posizionato nel padiglione 4, sarà possibile scoprire tutte le novità di Terme di Saturnia Natural Destination, da sempre punto di riferimento e d’avanguardia nel mondo del benessere. Sarà l’occasione per conoscere e approfondire il nuovo Terme di Saturnia Method, declinato nei programmi wellbeing (Classic, Slim, Detox Mind, Skin AntiAge), un metodo di respiro internazionale che nasce dalla sinergia di competenze degli specialisti di Terme di Saturnia e una filosofia di rigenerazione totale basata sull’acqua termale di Saturnia e sull’equilibrio tra cinque elementi necessari per un benessere psicofisico completo e consapevole: medicina specialistica, alimentazione, trattamenti Spa e cure termali, movimento, riequilibrio energetico attraverso la naturopatia.