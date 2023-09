Le Terme di Manciano al Road Show di Seoul: Vetrina per la Maremma Grossetana

Terme di Saturnia Natural Destination – tra le strutture termali più prestigiose d’Italia – va alla ricerca di clienti asiatici per la Maremma Grossetana. La stagione turistica ha evidenziato un andamento a macchia di leopardo e un dato evidente sono state decine di migliaia di italiani in vacanza in Albania, in Montenegro o in aree continentali della Grecia, in fuga dall’incontrollata e spesso ingiustificata impennata dei prezzi in Italia. Terme di Saturnia Natural Destination partecipa ad un articolato Road Show organizzato dal ministero del turismo in Asia, oggi, in occasione del Global Tourism Economy Forum (Gtef) di Macao, dove l’Italia sarà presente come Partner Country. Riunendo leader provenienti da tutto il mondo nel turismo e in altri settori. Il Gtef 2023 offre una piattaforma ideale per sostenere gli investimenti e l’economia turistica a livello internazionale, che potrebbero essere rivolti anche a questa area turistica, ad alto potenziale di sviluppo. Il Road Show, che farà tappa a Seoul, vede la partecipazione di Terme di Saturnia con la possibilità di promuovere anche l’intero territorio della Maremma Grossetana.