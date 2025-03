Le storie che fanno esempio: incontro alla Cna

Giornate ricche intense di appuntamenti. Domani a Gavorrano alle 15.30 ci sarà la rassegna "Storie di Donne": una raccolta di racconti, memorie, storie e poesie, che si terrà alla biblioteca comunale Elena Maestrini. A Magliano sono tante le iniziative contenute nel cartellone "Voce di donne", in programma domani. Negli esercizi commerciali di tutto il territorio comunale saranno esposte le immagini di donne che hanno cambiato la propria storia, contribuendo anche alla Storia dell’umanità.

Inoltre, alle 15.30 partendo da piazza Marconi sono in programma canti itineranti per le vie del centro storico con le "Le Donne di Magliano", il coro diretto da Carla Baldini. Nel Centro enoturistico di piazza del Popolo Silvia Meconcelli presenterà il suo ultimo libro "Intera" edito in un dialogo con la scrittrice Dianora Tinti.

"Parità di genere. Una conquista di tutti" è invece il libro che sarà presentato oggi alle 10 nella sala conferenze di Cna, a Grosseto, per una nuova iniziativa promossa dal Comitato Impresa Donna. Appuntamento nella sede di via Birmania con Silvia Pagliuca (giornalista del Il Sole 24 Ore) e Paolo Morando (giornalista del quotidiano Domani), che raccoglie le testimonianze di sette donne che hanno raggiunto la parità di genere: racconti che possono essere il punto di partenza per una riflessione condivisa, oltre che la conferma che l’ottenimento della parità è una questione giusta, urgente e vantaggiosa per la crescita economica del Paese.

A presentare il proprio lavoro sarà Silvia Pagliuca in una conversazione con Paola Checcacci, presidente del Comitato Impresa Donna di Cna, e Claudia Musolesi, esperta di politiche di genere, la direttrice di Cna Anna Rita Bramerini ed Elena Dolci, coordinatrice del Comitato Impresa Donna. "Ogni giorno subiamo o assistiamo ancora a discriminazioni verso le donne nel mondo del lavoro – dice Paola Checcacci – e con il percorso intrapreso abbiamo voluto offrire occasioni di confronto, ma anche nuovi strumenti per fare la propria parte nella promozione di un cambiamento culturale".