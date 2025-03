Le sfide della nautica. All’Argentario golf club le strategie per il futuro

MONTE ARGENTARIO "Strategie per la nautica: crescita, innovazione e regole per un settore in evoluzione", si terrà oggi il convegno all’Argentario promosso da Cna Grosseto, in collaborazione con l’Intergruppo parlamentare per l’economia del mare. L’evento, che vedrà la presenza della senatrice Simona Petrucci, è realizzato con il supporto di Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, Cna Nautica e il Consorzio Navigo ed è inserito nella "Tuscany yatching week". L’orario di inizio è previsto alle 9,30 all’Argentario Golf Club e l’associazione provinciale degli artigiani e della piccola e media impresa torna a proporre un momento di riflessione e scambio su un settore dell’economia del territorio molto importante e in continua evoluzione. Lo farà con la collaborazione con l’intergruppo parlamentare per l’economia del mare, rappresentato dalla senatrice Simona Petrucci. L’evento, che è volto a creare un’opportunità di riflessione e scambio, si avvale del supporto della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno e dell’Osservatorio OsserMare, Cna Nautica e il Consorzio Navigo, che lo ha inserito nel suo programma di attività per "Tuscany yatching week". La mattinata vedrà la registrazione dei partecipanti alle 9.30 e i saluti istituzionali del sindaco Arturo Cerulli, Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Massimo Lucchesi, segretario generale dell’Autorità portuale regionale, Andrea Giannecchini, presidente del Distretto della nautica e della portualità toscana e presidente di Cna Lucca, Mario Maniero, presidente nazionale di Cna Nautica. Poi Antonello Testa, coordinatore nazionale di OsserMare e segretario di Cna Latina parlerà di "Analisi e prospettive dell’economia del mare", Alessandro Battaglia, coordinatore nazionale di Cna nautica, di "Microimprese, servizi, turismo nautico e proposta di revisione del codice Ateco"; Lorenzo Giudice, relazioni istituzionali e affari legislativi di Cna nazionale, del "Codice della navigazione e titoli di diporto: novità e scenari futuri". Luigi Bruzzo, direttore Fondazione Isyl, parlerà delle "Nuove professioni del mare: formazione opportunità per il settore nautico" e Pietro Angelini, direttore di Navigo, di "Sistemi evolutivi della nautica e prospettive del distretto toscano". Alle 11.30 lle imprese e, alle 12, le conclusioni della senatrice Simona Petrucci.