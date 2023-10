Le ricette di Casa Pappagallo svelate alla Proloco

2"La cucina per tutti di Casa Pappagallo" è il titolo del libro di Luca Pappagallo (nella foto) che sarà presentato oggi alle 18 nella terrazza della Proloco di Grosseto, in piazza del Popolo (in caso di maltempo si sposterà nel Museo di storia naturale). L’evento è organizzato dalla libreria Mondadori. Ingresso libero. Informazioni e prenotazioni all0 0564-22329.