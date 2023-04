"Le Radici" portanto alla medaglia d’oro

Quando le eccellenze italiane attraversano l’oceano difficilmente tradiscono le aspettative. Soprattutto degli americani che amano a dismisura quasi tutto quello che proviene dalla Toscana.

Questa volta è un olio prodotto a Capalbio ad aggiudicarsi la medaglia d’oro alla New York International Olive Oil Competition, gara eno-gastronomica internazionale cui partecipavano 1244 produttori provenienti da tutto il mondo, con soggetti iscritti appartenenti a ben 28 nazioni differenti. Si tratta dell’olio Igp Toscano "Le Radici", un fruttato leggero ottenuto dal blend dei cultivar Frantoio, Leccino e Pendolino, che l’imprenditrice agricola Laura Maria Berti coltiva sulle colline di Garavicchio, a Capalbio, nella sua azienda agricola "Il Clivio degli Ulivi".

Un prodotto che si presenta con un colore verde luminoso e che sviluppa al naso sentori di mandorle dolci e di banana e noce moscata.

"Conduco e gestisco questa società agricola biologica dal 2002 – spiega – avendone sin dall’origine indirizzato la vocazione verso la produzione esclusivamente di olio Evo Igp di qualità, unica strategia vincente per i piccoli coltivatori. Ho cercato di acquisire competenze per interloquire adeguatamente nel settore olivicolo, come la qualifica di sommelier dell’Olio dal 2005, di assaggiatore iscritto all’Albo sin dal 2006 e di tecnico di frantoio Aprol. Un impegno che ha fatto sì che i miei oli siano stati inseriti nelle guide più prestigiose del settore, da Bibenda a Slow Food, dal Gambero Rosso fino al collocamento dei miei prodotti tra le eccellenze nazionali. La stessa Regione Toscana ha ritenuto di includerli nella selezione degli oli extravergine di oliva Dop e Igp della Toscana 2020 e 2021. Per questo ho deciso di confrontarmi per la prima volta anche con la concorrenza internazionale partecipando alla la più grande e più prestigiosa rassegna mondiale di oli di qualità, fondata nel 2013 da Curtis Cord, editore dell’Olive Oil Times".

Sabino Zuppa