Le quattro donne del "Decamerone" a Grosseto: scopri la grandezza di Boccaccio

Oggi al museo di Storia naturale si presenta per la prima volta la rappresentazione in lettura del "Decamerone" di Giovanni Boccaccio. Nelle quattro novelle rappresentate l’autore mette in evidenza intelligenza, il fascino e la trasgressione e l’inganno messo in atto da quattro delle protagoniste delle novelle boccaccesche. La lettura di queste novelle vuole mettere in evidenza quanto fosse importante per il Boccaccio già nel ‘300 la funzione della donna nella società dell’epoca. Come l’autore scrive nel Proemio, "tali donne avevano ristrettezze e chiusure nella loro esistenza, ma riuscivano comunque a vivere esperienze ed emozioni non comuni." L’interpretazione di queste quattro figure femminili è affidata a due attrici emergenti del teatro: Chiara Dragoni ed Evelina Verreschi, dirette dal regista Francesco Tarsi. Le due attrici sono state scelte per questi ruoli complicati per la loro sensibilità e cultura, che potrebbe essere utile alla scuola italiana per far conoscere la grandezza di questo autore e che invece viene spesso sottovalutato o ristretto in pochi tratti del programma della scuola. La promozione di questa iniziativa è dell’associazione Polis 2001 e inserita nella parte finale del programma dell’estate rosellana. Il costo del biglietto è di 5 euro, gratuito per gli studenti. Informazioni e prenotazioni al 372-299737.