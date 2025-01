Le opere di Monaldi donate ai carabinieri

GROSSETO

Il maestro Marco Monaldi, originario di Ancona, ha un legame particolare con la Maremma, di cui è rimasto innamorato dopo una visita ad alcune località della provincia, come Montorsaio, frazione di Campagnatico, definito il paese dei presepi. E’ proprio l’atmosfera natalizia data dai dei presepi esposti in ogni dove nella frazione ad aver ispirato l’artista, che ha poi deciso di donare alcune opere ai Carabinieri in servizio in provincia. Affascinato dalla Benemerita, il maestro Monaldi ha sempre celebrato l’Istituzione in modo pacato ma appassionato, senza mai dimenticare il passato ed immortalando il presente, tra giornate commemorative e importanti operazioni. Nel corso della lunga collaborazione tra il maestro e l’Arma, più di 1500 opere sono state esposte in diversi Comandi, altre sono custodite in collezioni private.