Le nuove regole dei parcheggi Prato delle Macinaie, si cambia La sosta diventerà a pagamento

Con l’inizio dell’estate il parcheggio al Prato delle Macinaie sarà a pagamento. Una novità, ma non certo inaspettata.

Il Comune, infatti, ha lavorato al rifacimento dei parcheggi sia nel piazzale principale che lungo la strada che collega la località con il prato della Contessa. Il fatto che il parcheggio di questa area diventasse a pagamento era scontato. Ancora non si conoscono le tariffe ma il sindaco Michele Bartalini spiega che si inizierà con un periodo di sperimentazione, quello che pare essere certo invece è che il tariffario non sarà in linea con il parcheggio a pagamento presente in Vetta. Le tariffe sul versante senese sono alte per gli standard definiti dall’amministrazione di Castel del Piano e Bartalini vorrebbe provare a stare più basso. Sul versante grossetano si potrebbe parlare di 5 euro giornalieri mentre la tariffa che gli automobilisti potrebbero pagare per la prima ora potrebbe essere 2 euro. "Ancora è tutto da definire – commenta il sindaco di Castel del Piano, Michele Bartalini –, a partire dalle singole tariffe. Crediamo che in estate sia possibile però partire con il parcheggio a pagamento e provare una sorta di periodo di sperimentazione. Questo lasso di tempo che potrà durare circa un anno ci permetterà di capire con esattezza se le tariffe pensate e attuate siano corrette".

Bartalini prosegue. "Quello che è importante specificare – dice – è che le risorse economiche saranno poi destinate alla montagna, in particolar modo alla sentieristica e alla gestione dei servizi destinati ai turisti".

I parcheggi alle Macinaie sono un totale di 324, di questi 277 sono riservati alle automobili e 207 sono quelli a pagamento. Sono invece 44 i parcheggi liberi, 19 gli stalli per le auto riservati agli operatori dotati di contrassegno e 7 per i disabili. Infine sono 32 i parcheggi riservati ai motocicli e 15 quelli per i camper e caravan. Sempre sul Monte Amiata si parla di nuovi parcheggi (non a pagamento) al Prato della Contessa, presto inizieranno i lavori anche qui. "Sulla parte alta della montagna ci stiamo concentrando molto – conclude Bartalini – anche grazie agli altri comuni e all’Unione dei Comuni dell’Amiata grossetana è stato possibile intervenire e dunque migliorarne l’aspetto. Oltre ai parcheggi sono stati realizzati nuovi muretti e nuove sedute".

Nicola Ciuffoletti