"Le nuotatrici" Due ragazze invincibili

La pellicola racconta la storia vera delle sorelle Yusra e Sarah Mardini. Yusra è una nuotatrice di talento, che ha rappresentato la Siria ai Campionati del mondo in vasca corta del 2012 e sogna di vincere l’oro Olimpico, ma in Siria scoppia la guerra. Nel 2015 Yusra e Sarah fuggono dal loro Paese e dopo aver raggiunto la Turchia, tentano di entrare clandestinamente in Grecia, ma il motore dell’imbarcazione precaria su cui viaggiavano, con un carico di persone superiore alle capacità del mezzo, smette di funzionare e inizia a imbarcare acqua. Le due sorelle si tuffano in mare e trascinano per tre estenuanti ore il gommone fino alla Grecia, mettendo in salvo tutti. Da Lesbo, le sorelle Mardini sono riuscite ad arrivare in Germania, dove Yusra decide di ricominciare a nuotare. Un anno dopo riesce a coronare il suo sogno e a partecipare ai Giochi di Rio del 2016.Nel 2017 Yusra è la più giovane Ambasciatrice delle Nazioni Unite per i rifugiati e anche la sorella Sarah è diventata un modello di riferimento tra i difensori dei diritti umani. Il film "Le nuotatrici" è la storia di vere eroine del nostro tempo, simbolo di resistenza e di rivalsa.