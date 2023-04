Le nostre eccellenze in vetrina L’olio Evo di Seggiano a Bruxelles Una nuova etichetta per l’Eroica

L’olio evo Seggiano Dop è stato tra i protagonisti a Bruxelles della quinta edizione di Arepo European event on quality and origin products. La trasferta belga, per il blasonato olio, è stata in ottima compagnia, infatti alla manifestazione a rappresentare la Toscana erano presenti anche la Finocchiona Igp, il Pane Toscano Dop, il Brunello e il Rosso di Montalcino. Un’iniziativa che ha dato la possibilità al Consorzio che rappresenta la Dop di presentare anche un’etichetta molto particolare, quella cioè dedicata alla manifestazione dell’Eroica.

È del maggio 2021 la notizia che l’olio Evo Seggiano Dop è divenuto l’olio ufficiale dell’importante manifestazione cicloturistica nata a Gaiole in Chianti e poi esportata anche in altri luoghi del mondo. A Bruxelles è stato compiuto un altro passo in avanti, ovvero è stata presentata l’etichetta del Consorzio a tema Eroica. Un’immagine che accompagnerà tutte le bottiglie dei certificatori Olio Seggiano Dop durante le manifestazioni dell’Eroica. Oliveti che si alternano a vigneti, appezzamenti di seminativi che si allungano fino alle pendici dell’Amiata, il tutto dentro un rettangolo che può sembrare uno foto scattata da Montenero d’Orcia o da Cinigiano. La nuova etichetta "Eroica" del Consorzio realizzata da Creactivity Adv nei colori e nello stile grafico riprende l’immagine ormai iconica della manifestazione cicloturistica, ma viene calata nel contesto amiatino.

"Il nostro territorio è caratterizzato da appezzamenti di olivi alternati a piccole vigne – dice Luciano Gigliotti, presidente del Consorzio e responsabile di Arepo per la Toscana – è quello infatti che emerge anche sulla nuova etichetta. L’incontro con la nostra realtà ed Eroica, entrambi ambasciatori in Italia e nel mondo di benessere e stili di vita sani, ci ha prima consentito di realizzare bottiglie di olio con etichette a marchio Eroica e adesso abbiamo coniato una nostra nuova immagine esclusiva che useremo per gli oli destinati a questa manifestazione. Questa etichetta presentata in occasione di Arepo è il primo passo di un’operazione grafica che vuole garantire un’uniformità di immagine dei diversi produttori di Olio Seggiano Dop. Ringrazio la Regione Toscana ed Arepo per averci dato questa opportunità".

Nicola Ciuffoletti