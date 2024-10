Le "Frontiere" raccontate da Fusi

Domani alle 17 nell’Aula delle Colonne del Polo Universitario, in via Ginori, è in programma l’incontro con il giornalista Flavio Fusi (nella foto), autore del libro "La ballata delle frontiere. Storie dal secolo belva", presentato assieme a Letizia Stammati, presidente provinciale della Società Dante Alighieri. Letture di Michela Vannucci e Lorenzo Zambernardi.

Testimone e cronista per importantissime crisi internazionali, Flavio Fusi dischiude i suoi taccuini di appunti ed è come affacciarsi da una terrazza pericolante sull’orlo di un secolo che tutto divora. Come annota Giovanni Floris nella sua prefazione, in quest’opera possiamo osservare le vicende di un’epoca segnata da conflitti a bassa intensità, che poi deflagrano inesorabilmente. "Dalla dissoluzione del fianco orientale dell’Europa alla gola squarciata tra Nord e Sud del Pianeta, ci porta sulle frontiere scritte e non scritte, tra illusioni, nuove schiavitù e massacri, terre di mezzo e grandi fiumi-frontiera".

Flavio Fusi, volto storico del Tg3, è stato inviato all’estero del telegiornale e in questo ruolo seguì tra l’altro la caduta del muro di Berlino. In seguito fu corrispondente Rai da New York e poi da Buenos Aires, con riferimento per l’intera America Latina. E’ stato capo della redazione esteri del Tg3, conduttore e reporter della Rai.