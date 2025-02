"Le dimissioni di Terrosi?. Tutto come da copione. Nel Pd funziona così"

Anche se non c’era bisogno, la conferma è puntualmente arrivata. Al Pci dispiace, anche a livello personale, che una persona come Ivan Terrosi sia stato costretto a dimettersi dal suo ruolo istituzionali ma chi fa calcoli esclusivamente politici legati a dinamiche ben lontane da una politica sana, non ha rispetto per nessuno". Inizia così Daniele Gasperi (nella foto), segretario del Pci "Colline Metallifere". "Chi pensa che si sia inceppato qualcosa nella maggioranza sbaglia - aggiunge - tutta ordinaria amministrazione e non si guarda assolutamente quali sono valori e risultati conseguiti da Terrosi e da altri che hanno portato ad allargare il consenso ma si tiene la rotta secondo quello che dettano i capi bastone. Esiste una linea ben precisa all’ interno del Pd, quella di decisioni politiche determinate da zelanti out-out, allineamenti ben precisi, se stai al gioco bene altrimenti sei ai margini o fuori dal progetto. Poi chiude: "Ivan Terrosi, per il Pci è stato un ottimo assessore che ha utilizzato il suo ruolo istituzionale e politico mettendolo a disposizione della sua comunità, il suo lavoro è stato apprezzato da tutti compreso da noi come partito che ci ha fatto percepire la politica come passione".