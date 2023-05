Le bellezze di Massa Video per la promozione

MASSA MARITTIMA

Il Comune lancia un nuovo video per la promozione turistica del territorio, prodotto dall’assessorato al turismo e realizzato dalla società Impress di Siena. Il filmato narra in pochi secondi, attraverso la forza evocativa delle immagini, la bellezza dei luoghi e la varietà di esperienze che è possibile fare con una vacanza a Massa Marittima. Vedute aeree si alternano ai dettagli, in una continua scoperta del fascino dei luoghi e in un mix vincente tra paesaggio, natura, sport, arte e cultura. Gli attori protagonisti del video sono alcuni cittadini che per un giorno hanno vestito i panni del turista e a titolo volontario si sono prestati a collaborare con la troupe, con l’obiettivo di contribuire alla promozione dello splendido territorio in cui vivono. "Uno dei modi efficaci per promuovere la nostra terra è quello di farla conoscere attraverso la divulgazione di belle immagini fotografiche e produzioni video – afferma Irene Marconi, assessore comunale al Turismo e alla Cultura di Massa Marittima – in particolare, con questi nuovi contenuti, ci rivolgiamo ai segmenti turistici su cui stiamo puntando di più come amministrazione comunale, ovvero il turismo verde, esperienziale e sportivo e il turismo dell’arte e della cultura. Il filmato mostra il centro storico, la bellissima Cattedrale di San Cerbone e il noto affresco dell’Abbondanza ma va anche oltre la città, facendo vedere quanta bellezza c’è intorno, le nostre campagne, i sentieri per il cicloturismo e poi il lago dell’Accesa, che diventa lo sfondo di un pic nic in mezzo alla natura. Il nostro lago, con le sue 5 vele che certificano la qualità delle acque, quest’estate, tra l’altro, sarà la location di diversi eventi, a partire dal cartellone proposto da Il Melograno e poi, come Comune, stiamo lavorando ad un evento legato all’arte di cui sveleremo i particolari prossimamente. L’intento del video, infine, è quello di mostrare come Massa Marittima sia un territorio perfetto per la vacanza a tutte le età, sia per i bambini che per gli adulti, con un’offerta varia che accontenta tutta la famiglia". "Stiamo procedendo anche con la produzione di nuovo materiale fotografico: – prosegue l’assessore Irene Marconi – l’idea è quello di divulgare questi contenuti sui canali istituzionali di promozione del territorio, ma anche di metterli a disposizione delle strutture ricettive e degli operatori turistici che desiderano far conoscere Massa Marittima in Italia e all’estero attraverso i loro canali".