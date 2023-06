"Le autrici del territorio" Due libri dai laboratori con Micol Carmignani

Le autrici del territorio. È la formula con cui la Libreria delle Ragazze di via Fanti ha scelto di presentare le scrittrici. Autrici non legate al mercato editoriale mainstream, che testimoniano il desiderio di misurarsi con la scrittura, anche collettivamente. Oggi alle 18 verranno proposti due titoli proposti dalla Carmignani editrice, "Scrivere donna". Entrambi i libri, scritti a più voci, sono il risultato di due laboratori di scrittura creativa con Micol Carmignani: "In Donne sul filo della memoria" e "Il primo sangue delle donne: il menarca".