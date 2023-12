Lavoro e soggetti svantaggiati

Si terrà oggi a partire dalle 10 all’Help Center di Grosseto, all’interno della stazione ferroviaria in piazza Marconi, il seminario sul progetto europeo "Reticulate", cofinanziato dall’Unione Europea. "Reticulate" è un progetto animato da una rete di enti pubblici per sperimentare l’integrazione dei servizi sociali e il supporto per l’accompagnamento al lavoro in un unico singolo punto di accesso integrato: "One stop shop".

L’incontro inizierà alle 10 con i saluti istituzionali, seguiti dall’introduzione di Tania Barbi, direttrice di Coeso Società della salute. Alle 10.30 si parlerà dei servizi sociali presenti sul territorio e gestiti dal Coeso, con l’intervento di Elisabetta Mori per passare poi al tema "Reticulate e one stop shop", come modello di intervento, a cura di Andrea De Conno. Alle 11, Massimiliano Marcucci illustrerà i compiti del Coeso, mentre subito dopo si parlerà del processo partecipativo sui territori con la testimonianza di Ilaria Rapetti, di Simurg Ricerche. I lavori riprenderanno alle 11.40 trattando l’integrazione tra servizi, sfide e opportunità, grazie al collegamento online di Eleonora Gnan. A seguire si parlerà del superamento delle barriere di accesso ai servizi e della sperimentazione del One stop shop a Grosseto, con l’intervento di Lucia Fiorillo. Andrea Solimeno illustrerà l’esperienza grossetana del One stop shop. L’intervento finale sarà invece dedicato al Centro per l’impiego, parleranno Federico Amari e Federica Gottardo.