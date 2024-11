Lavori nella zona nord: "Bretella" in via Giordania

La viabilità della zona nord di Grosseto si avvia verso un cambiamento. La tanto attesa bretella di collegamento tra via Giordania e via Senegal (a poche centinaia di metri dal centro commerciale Maremà) si farà: ad inizio 2025 infatti partiranno i lavori. Unicoop Tirreno ha infatti aperto un’indagine di mercato per affidare i lavori della viabilità di raccordo tra via Giordania e via Senegal, che si è conclusa il 4 novembre scorso. I lavori prevedono la realizzazione di una viabilità di raccordo tra via Giordania e la rotatoria di intersezione tra le via Senegal e Germania. E entro la fine del mese sarà affidato l’appalto. Era ottobre del 2022 quando il Comune di Grosseto approvò tramite il consiglio la modifica al Piano integrato dei servizi per procedere a modifiche planivolumetriche. Tra queste modifiche c’era la realizzazione di una strada di collegamento quindi tra via Giordania ed il Maremà che renderà meno congestionata la zona artigianale da sempre molto trafficata. La strada di collegamento si collegherà con l’attuale rotatoria compresa tra via Senegal, via Germania, via Venezuela e via Cile. Ad ottobre scorso Unicoop Tirreno aveva pubblicato un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per tali lavori.

Oggetto dell’appalto saranno le opere di urbanizzazione che Unicoop Tirreno deve eseguire in qualità di stazione appaltante in applicazione dell’atto integrativo alla convenzione per l’assunzione di tutti gli oneri dovuti connessi e conseguenti alla realizzazione delle opere, e l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree del polo integrato dei servizi stipulato col Comune di Grosseto in data 13 dicembre 2022, quali la viabilità di raccordo tra la via Giordania e la rotatoria all’intersezione tra le vie Senegal e Germania.

L’importo complessivo dei lavori è pari a 514.710 euro comprensivi di oneri per la sicurezza e costi per la manodopera. L’avvio dei lavori è stimato tra febbraio e marzo 2025. La durata dei lavori è fissata in 8 mesi naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori.