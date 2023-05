Lavori a Roccamare e Capezzolo

Iniziato il dragaggio della sabbia dal mare per la riprofilatura straordinaria dei tratti della spiaggia compresi fra Rocchette, Roccamare e Punta Capezzolo. "La Regione Toscana – ricordano il sindaco Elena Nappi e l’assessore Federico Mazzarello – ha approvato e finanziato il progetto per un valore di 570 mila euro, utili alla riprofilatura dei tratti erosi del nostro litorale. Tutti gli operatori balneari interessati lo scorso febbraio sono stati convocati in Comune ed informati su quanto il parlamentino toscano stava per determinare. I concessionari, vista l’importanza del lavoro, si sono subito proposti per attivare gli iter e partecipare anche economicamente alla procedura".

"Su tutto il fronte spiaggia degli stabilimenti coinvolti e sull’arenile – illustrano i due amministratori – si stanno depositando dai 15 ai 20 metri cubi di sabbia per metro lineare e l’approssimarsi dell’inizio della stagione estiva ci ha fatto decidere di procedere alle lavorazioni senza alcuna movimentazione di materiali sabbiosi su strada dando vita ad un intervento direttamente dal mare dal minor impatto ambientale ".