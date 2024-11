L’attività della Municipale. Effettuati 1.585 interventi e rilevati 200 incidenti

In occasione della festa del patrono San Leopoldio, si è svolta una cerimonia ufficiale per il 101° anniversario della Polizia municipale. All’evento hanno partecipato anche il comandante della Municipale Paolo Negrini e il prefetto Paola Berardino. La giornata è iniziata al Comando della Polizia Municipale, dove le autorità cittadine si sono riunite per la tradizionale benedizione. Poi il sindaco Buoncristiani ha aperto gli interventi nella Sala del consiglio comunale. "Celebriamo il patrono di Follonica – ha esordito Matteo Buoncristiani – a cui è intitolata la nostra chiesa cittadina e nel quale riconosciamo un esempio di solidarietà e assistenza verso chi ha bisogno. Questi valori sono di ispirazione anche per l’attività che svolge il nostro personale della Polizia municipale. I nostri agenti sono da sempre riferimento per i residenti e per i visitatori, per tutto il lavoro ordinario, ma prezioso, di cui spesso ci dimentichiamo". A intervenire anche l’assessore alla sicurezza: " La città chiede ogni giorno ulteriori sforzi – spiega Giorgio Poggetti –. Riveste priorità per questa Amministrazione, l’impegno di allargare la nostra ‘famiglia’. Punteremo sul capitale umano, ma non trascureremo la tecnologia con l’implementazione del già presente sistema di videosorveglianza comunale. Sarà portato all’approvazione del consiglio comunale il Regolamento di Polizia urbana, sino ad oggi inesistente. Faremo un buon lavoro, ne sono certo". Infine, il comandante della Polizia Municipale ha illustrato il bilancio dell’attività svolta: "Nell’ultimo anno – aggiunge Paolo Negrini –, quasi 200 sono stati gli incidenti rilevati, di cui il 60% con feriti e più di 20 con ‘fuga’. Con la recente attivazione dei controlli tramite targamanent, sono stati elevati circa 90 verbali per carenza di assicurazione o revisione. Innumerevoli sono le competenze in materia di pareristica, anagrafe, commercio, attività produttive, demanio, edilizia, ambiente, polizia giudiziaria e il campo della sicurezza urbana con la videosorveglianza. Nel 2023 si sono registrate 4.148 utenze allo sportello e 1.585 interventi comandati dalla centrale operativa. Questi sono i dati che più ci interessano. Perché significano vicinanza, presenza, fiducia e punto di riferimento per la comunità". La mattinata si è conclusa con la Santa Messa nella Chiesa di San Leopoldo.

Viola Bertaccini