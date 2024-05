L’attività della Croce rossa. Per aiutare gli altri la strada è lunga. Oltre 660mila chilometri

Lavorano in silenzio, senza farsi pubblicità, sono sempre in prima linea quando c’è da intervenire per aiutare il prossimo. Sono i volontari della Croce Rossa Comitato di Grosseto, donne e uomini guidati da un forte spirito di volontariato e pronti a scattare quando per consegnare un pacco alimentare, quando per portare soccorso in strada.

Il Comitato della Cri di Grosseto ha competenza territoriale nei seguenti Comuni: Grosseto, Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Cinigiano, Civitella Paganico, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Montieri, Roccalbegna, Roccastrada (eccettuata la frazione Ribolla), Santa Fiora, Scansano, Seggiano, Semproniano e Sorano. Altre sedi decentrate sono Alberese, Braccagni, Magliano in Toscana, Montieri, Roccalbegna, Roccastrada, Semproniano e Sticciano.

Il 2023 è stato un anno importante per la Croce Rossa grossetana e i numeri parlano chiaro: 8.903 servizi di cui 5.915 interventi gestiti dal comitato di Grosseto e i restanti 2.988 suddivisi fra le delegazioni di Braccagni, Magliano in Toscana, Roccalbegna, Roccastrada e Semproniano. La tipologia dei servizi varia, si va dagli incidenti stradali a quelli domestici, dai ricoveri agli esami diagnostici, visite mediche ai trasferimenti di pazienti tra ospedali. Per lo svolgimento di questi importanti servizi, i chilometri, che sono stato percorsi dai mezzi di trasporto nell’anno 2023, sono stati 603.789 di cui 381.471 percorsi dal comitato di Grosseto e i restanti attraverso l’impegno delle sedi decentrate sul territorio provinciale. Numeri che confermano il grande impegno dell’associazione, unito alla professionalità dei volontari e dipendenti. Tutti i servizi vengono effettuati con l’ambulanza Blsd, con a bordo soccorritori volontari e dipendenti di primo e secondo livello, abilitati all’uso del defibrillatore semiautomatico.

Nella sua relazione annuale, Hubert Corsi, presidente della Croce Rossa grossetana ha sottolineato alcuni aspetti importanti. "L’anno 2023 è stato quello dell’uscita progressiva dall’emergenza Covid. Oggi – ha ribadito –- non se ne parla più. Tuttavia non possiamo non ricordare come la pandemia abbia rivelato i limiti dell’assistenza pubblica e privata. Senza l’aiuto del volontariato, le sofferenze umane sarebbero state molto più grandi, le fragilità fisiche e sociali delle persone anziane e vulnerabili molto più dolorose, il costo economico ancora più ingente".

Nell’anno 2023 sono continuati e talvolta incrementati gli impegni della Croce Rossa grossetana a servizio della comunità maremmana. È lungo l’elenco delle azioni messe in campo, peraltro di tipologia molti diversa tra loro. Si va, infatti, dai servizi di trasporto sanitario e sociale alla gestione della postazione di 118 ventiquattro ore su ventiquattro, gestiti in convenzione con l’Asl Toscana Sud Est. Fino alla gestione della postazione di primo soccorso a Principina a Mare nel periodo estivo.

Inoltre un’attività che non si è mai fermata è quella relativa all’assistenza alle famiglie bisognose con distribuzione di aiuti alimentari e per la cura dell’igiene della casa e della persona, in alcuni casi anche a domicilio per le persone sole e con capacità di mobilità ridotta (servizio "telefono amico").

A tale proposito i pacchi, confezionati e donati dal Comitato di Grosseto della Croce rossa nel 2023, ammontano a 4.213, sono invece 115 il numero delle famiglie che si sono affacciate per la prima volta a questo servizio, molti anche gli italiani con un’incidenza del 41%.