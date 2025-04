L’assistenza sanitaria sul territorio. Guardia medica turistica: "Asl di parola, il bando è pronto"

"La videocall che ho avuto con il direttore generale della Asl Marco Torre è servita, assieme alle altre richieste dei colleghi sindaci, a smuovere ulteriormente l’attenzione dell’azienda sanitaria regionale sulla necessità della Guardia medica turistica sul territorio costiero, servizio indispensabile nel periodo estivo per le città come Follonica".

E’ quanto sottolinea il sindaco follonichese Matteo Buoncristiani che torna quindi su un argomento destinato a tornare di strettissima attualità nel giorno di breve tempo, ad iniziare dal periodo delle festività pasquali che di solito segna l’inizio dell’arrivo dei primi vacanzieri.

"Torre – prosegue il primo cittadino – mi aveva rassicurato sul fatto che a brevissimo sarebbero stati attivati i bandi e così è stato (https://albopretorio.uslsudest.toscana.it/albo/). Adesso la speranza è che non vadano deserti, come successo purtroppo in passato".

La scarsa risposta da parte dei professionisti ai bandi pubblicati dalla Asl, infatti, è purtroppo un dato di fatto che negli anni scorsi ha impedito (o comunque complicato) di poter dare una risposta adeguata a tutte le effettive esigenze del territorio e, proprio per questo, Buoncristiani ha avanzato proposte.

"L’Amministrazione comunale – dice il sindaco – ha già proposto anche soluzioni alternative che potrebbero essere utili nel caso l’avviso non avesse il riscontro sperato, soluzioni da concordare sempre con la Asl, tra cui quella di coinvolgere medici in pensione. Ci siamo volutamente mobilitati con anticipo per fare in modo di percorrere tutte le soluzioni possibili".