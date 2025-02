L’assessore ringrazia la piccola Alma

Un’azione che ha colpito tutti. "Il gesto della piccola Alma è una lezione che va ben oltre il risultato della gara. Prova limpida e spontanea di una sensibilità straordinaria verso quel messaggio di inclusione e rispetto reciproco che cerchiamo, ogni giorno, di promuovere anche attraverso lo sport. Lei l’ha colto perfettamente e ci ha dimostrato che si può essere ‘grandi’ anche a soli 10 anni. Voglio ringraziarla per questo suo bellissimo gesto e ringraziare anche la sua famiglia e gli istruttori del Fujiyama, per averle trasmesso i veri valori". Così l’assessore allo sport di Pietrasanta, Andrea Cosci, per la giovanissima atleta che, al trofeo "Judo per Lilith" di Fucecchio, ha messo da parte la competizione per dare al suo avversario, affetto da autismo, la gioia della prima vittoria sul tatami.