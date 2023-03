Lanterne magiche e anche cinema

Abbiamo intervistato il regista Francesco Falaschi.

Con il progetto "Lanterne magiche" si riesce a incidere in maniera positiva sul bullismo? Quali altre problematiche può affrontare?

"Le problematiche affrontabili attraverso dibattiti e approfondimento sono le più varie. Il bullismo emerge dalla visione di alcuni film oppure può essere trattato nei laboratori che portano poi a realizzare audiovisivi con gli studenti, come nel caso del corto girato ad Orbetello, la cui idea è nata all’interno di Lanterne Magiche".

Qual è la sua esperienza rispetto a questa tematica nella scuola Media e Superiore?

"Nella scuola superiore è un fenomeno che può diventare più subdolo e secondo me più pericoloso".

Quali film ci può consigliare per approfondire questa tematica?

"Soprattutto Wonder, Cyberbully, Un bacio, Karate Kid, ma anche dei documentari come Audrey e Daisy, una storia a due finali e Bully (purtroppo introvabile). Consiglio anche il sito di Cinema e immagini per la scuola (Cips) per vedere numerosi corti o documentari realizzati dagli studenti in tutta Italia".