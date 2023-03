L’ambiente da proteggere "Adotta una spiaggia" e puliscila Marevivo e "Pellicano" lo fanno

Marevivo e Pellicano di nuovo insieme per la difesa del mare. Il team dell’Hotel Il Pellicano di Porto Ercole protagonista assieme all’associazione ambientalista di una giornata all’insegna di sensibilizzazione ambientale, con la pulizia della spiaggia libera di Cala Galera.

"Adotta una spiaggia" prevede attività di pulizia, osservazione e valorizzazione di decine di spiagge in tutta Italia e l’iniziativa si è svolta ieri. Gli operatori di Marevivo hanno guidato i dipendenti nelle operazioni di pulizia. L’impegno di tutti i presenti ha permesso di rimuovere 233 chili di rifiuti in totale, tra plastica, vetro, ferro e rifiuti indifferenziati come reti, lettini, addirittura scarponi da sci. L’iniziativa fa parte del programma di sostenibilità "Il Dolce Far Bene" del Gruppo Pellicano, che coinvolge i tre hotel del Gruppo (La Posta Vecchia di Palo Laziale, Il Pellicano di Porto Ercole e il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa di Ischia) in tante iniziative di sostenibilità ambientale.

"Siamo davvero felici di avere al nostro fianco un partner attento e presente come il Gruppo Pellicano, che ha intrapreso azioni mirate attraverso l’adozione di un modello imprenditoriale basato sulla sostenibilità – ha dichiarato Raffaella Giugni, responsabile delle relazioni istituzionali di Marevivo –. Grazie all’impegno profuso nelle varie attività di pulizia delle tre spiagge adottate dal gruppo, siamo riusciti a raccogliere più di 280 chili di rifiuti solo nel 2022.

"Adotta una spiaggia" è una campagna che ci sta molto a cuore proprio perché vuole sensibilizzare cittadini e turisti a pensare la spiaggia come un ecosistema ricco di biodiversità, da tutelare tutto l’anno".

"La sostenibilità è un obiettivo concreto a cui tendere nella vita e nell’organizzazione del lavoro di realtà dell’ospitalità come la Pellicano Hotels, attraverso il rispetto dell’ambiente e del mare che ci circonda. Grazie alla collaborazione con Marevivo, che continua negli anni, siamo felici di essere coinvolti con il team dei nostri tre hotel nel portare avanti delle azioni tangibili nella cura dei territori che ci ospitano e che viviamo nella quotidianità", ha aggiunto Marie-Louise Sciò, Ceo e direttore creativo della Pellicano Hotels.

Andrea Capitani