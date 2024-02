L’album delle figurine della Pro soccer lab. Oltre 200 tra giovani atleti e staff tecnico

Arriva in edicola l’album delle figurine targato Pro soccer lab. Circa 200 gli atleti raffigurati nelle figurine di calcio, tra bambini, bambine e ragazzi, senza dimenticare lo staff tecnico e dirigenziale della società neroverde affiliata all’Acf Fiorentina. Un prodotto che racconta la storia della società e descrive nel dettaglio le squadre, dai Piccoli amici fino agli Esordienti under 13 della scuola calcio, passando anche dai Giovanissimi under 15 del settore giovanile e per i progetti sociali, come quello della Pro soccer Plus, la squadra iscritta al campionato della Figc comitato paralimpico. "Un’iniziativa che abbiamo voluto fortemente – spiega Benedetta Mazzini, presidente Pro Soccer Lab – soprattutto per i nostri ragazzi. Credo che il fascino delle figurine di calcio sia ancora oggi irresistibile, per i bambini ma anche per i genitori, ma anche utile per cercare di tenerli lontani dai cellulari e dai videogiochi, rendendo anche più forte il legame tra le varie fasce d’età che potranno scambiarsi le figurine prima o dopo gli allenamenti al centro sportivo Casamorino". Tramite le figurine nell’album si racconta la storia della società. Gli album e i pacchetti di figurine si possono trovare direttamente al centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia, in località Casa Mora, oppure all’edicola di Grosseto in piazza Barsanti o ancora all’edicola di Castiglione in via Ansedonia 45. Per informazioni o per richiedere l’album è possibile scrivere alla mail [email protected] oppure consultare direttamente il sito www.prosoccerlab.it.