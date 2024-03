Laboratori per conoscere il teatro

Riportare in auge il teatro, come lo era ai tempi della compagnia locale "La Pullera" che vide come protagonisti, tra gli altrio, Giorgio Caoletti (nella foto), oggi dirigente del Carnevaletto da Tre soldi, e Gianni Ferrini, attore prematuramente scomparso. E’ questo l’obiettivo che si pone la "Settimana del Teatro" che andrà avanti fino a domenica con l’associazione "In Itinere Aps" che promuove una serie di incontri nell’auditorium comunale di Orbetello. L’iniziativa è volta a coinvolgere ed avvicinare le persone all’esperienza del teatro, attraverso laboratori, spettacoli per bambini ed esibizioni delle compagnie del territorio. Oggi è previsto un laboratorio di teatro per ragazzi dai 15 ai 18 anni con la collaborazione della compagnia "I MattAttori".

M.C.