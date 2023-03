Laboratori creativi Un’opportunità

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione; lo sport e il gioco, oltre a diffondere i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, che sono i princìpi fondanti di ogni società sana, sono straordinari strumenti per costruire competenze trasferibili in altri contesti di vita.

Le attività del laboratorio creativo mirano a stimolare la fantasia come percorso personale di ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti sono coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. La musica collabora con lo sviluppo cognitivo, psicomotorio, affettivo, sociale ed estetico. L’espressione musicale aiuta a sentire, vivere e comprendere e gestire le emozioni. Le attività manuali permettono di collaborare e usare la creatività, favoriscono l’integrazione perché sfruttano un linguaggio universale, quindi ‘fare’ arte favorisce anche la conoscenza tra studenti di Paesi e lingue diverse.