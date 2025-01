“La Voce di ogni strumento“. Riccio e l’Ort in caserma per un omaggio a Puccini

Si chiama "La Voce di ogni strumento" ed è un festival che da quattordici anni – tante sono le edizioni della rassegna – fa una cosa per nulla semplice: porta la musica all’interno delle caserme o, comunque, in luoghi militari che per l’occasione vengono aperti al pubblico.

Per questo motivo ha il patrocinio e la collaborazione del ministero della Difesa, del ministero della Cultura, della Regione Toscana, dei Comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia, delle Forze Armate presenti in Maremma, della Guardia di finanza, del Comando provinciale dei carabinieri e della polizia di Stato.

Un festival quindi molto particolare e anche molto solidale, considerato che ad ogni appuntamento viene data la possibilità ad un’associazione di volontariato di presentarsi e di raccogliere fondi per la propria attività. Stasera toccherà al Pasfa, l’Associazione per l’assistenza spirituale alle Forze armate.

Lo spettacolo prenderà il via alle 18.30 e sarà ospitato nella suggestiva sala conferenze del Centro militare veterinario, caserma di rara bellezza sulla via Castiglionese, che attende "Il mio amico Giacomo", performance che vedrà insieme l’attore fiorentino Alessandro Riccio e l’ensemble di fiati e archi dell’Orchestra della Toscana.

Organizzato da Agimus Grosseto, sotto la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, lo spettacolo di Riccio (alla sua quarta produzione con l’Ort) porta in scena Giacomo Puccini, il compositore di opere più popolare di sempre, scomparso 100 anni fa. Il protagonista dello spettacolo è il macchinista Giacomo, esperto tecnico di palcoscenico: un uomo forte, pratico, introverso, che però si emoziona con le arie pucciniane. Uno spettacolo nello stile di Riccio, trasformista comico e attore cantante.

Per l’attore si tratta fra l’altro di un atteso ritorno, dopo il grande successo dello spettacolo della scorsa stagione dedicato a Giuseppe Verdi. I biglietti sono in prevendita online su VivaTicket al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/alessandro-riccio-il-mio-amico-giacomo/251204 (anche con la Carta del docente e il Bonus cultura) e alla Tabaccheria Stolzi, a Grosseto. Grazie alla partnership con Conad, in biglietteria sarà possibile utilizzare i Buoni Cuore Conad.

Alessandro Riccio, attore e regista, è un artista poliedrico: le sue esperienze formative variano dalla regia alla recitazione, dalla sceneggiatura al trucco, fino a tutti gli strumenti necessari a cimentarsi nella direzione artistica e produttiva. Ha fondato la casa di produzione Tedavi ‘98 e ne dirige la maggior parte delle realizzazioni teatrali.

Come attore di teatro è stato allievo di Bob Marchese e Fiorenza Brogi de "Il gruppo della Rocca". Dal 1993 è docente di recitazione teatrale e cinematografica. È anche autore di cortometraggi di fiction (i suoi cortometraggi "Fuoco su tela" e Su di me" sono stati distribuiti nelle sale cinematografiche dal circuito Cinehall) e sceneggiatore (ha firmato con Leonardo Pieraccioni il copione di "Pare parecchio Parigi").