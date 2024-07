"La vecchia posta". Così Buriano ha il nuovo circolino

Buriano ha un nuovo Circolino: taglio del nastro per la nuova sede estiva in piazza Indipendenza, nei locali dell’ex ufficio postale, alla presenza della sindaca Elena Nappi, della Giunta comunale e di tanti cittadini. "Un’opera che abbiamo fortemente voluto per questa frazione del nostro territorio – spiega l’assessore al turismo Susanna Lorenzini – una sede più centrale, un punto di aggregazione per i residenti e di accoglienza per i turisti, soprattutto un luogo che possa mettere in risalto le peculiarità del paese".