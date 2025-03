La Torciata di San Giuseppe

E’ in programma questa sera la spettacolare Torciata di San Giuseppe, in programma nella piazza centrale di Pitigliano a partire dalle 21. I festeggiamenti iniziano nel pomeriggio, a partire dalle 16, quando aprirà lo stand gastronomico in via Cavour. Alle 17, nel centro storico, si terrà il Corteo del Villano e alle 18.30 la minitorciata, in piazza della Repubblica, dove saranno protagonisti i più piccoli. La sera l’evento aprirà con la sfilata del Corteo del Villano e dei Torciatori che indossano il saio tradizionale e trasportano sulle spalle il fascio di canne, utilizzato, intorno alle 22, per incendiare l’invernacciu. Momento cruciale della celebrazione sarà proprio il grande falò che riscalderà la piazza Garibaldi, bruciando questo fantoccio gigante, alto 8 metri, realizzato nei giorni precedenti intrecciando delle canne e creando la testa con un rotolo di fieno.