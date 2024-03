"La strada per la Rsa è una mulattiera: il Comune intervenga"

"Ormai da mesi la strada principale per accedere alla Rsa Marina di Levante è chiusa per lavori, ma non c’è un cartello che indichi la via alternativa per arrivare nella struttura: è una situazione che sfiora l’assurdo". Non usa mezzi termini Sandro Marrini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. La situazione della strada penalizza fortemente i familiari degli ospiti della casa di riposo. "La via di accesso è sterrata, con l’immaginabile conseguenza che è piena di buche, degradata e, con il maltempo, diventa una piscina a cielo aperto per la quantità di pozze che si creano – aggiunge – In questa strada, che forse è più consono chiamare mulattiera, sono obbligati a transitare mezzi sanitari per il trasporto degli anziani che si recano a fare visite o analisi. Inoltre, è necessario sistemare la strada alternativa alla Rsa. Sarebbero sufficienti – chiude Marrini – un po’ di breccino o di ghiaia per tappare le buche e far sì che queste ultime non si allaghino nei giorni di pioggia".