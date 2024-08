La storia di Cosimo I dei Medici raccontata da Eugenio Giani

Serata finale di "Capalbio Libri" con Eugenio Giani. La giornata conclusiva della 18esima edizione della rassegna, dopo cinque serate di libri, riflessioni, ospiti e un pubblico attento e partecipe sulla terrazza di piazza dei Pini, è pronta per accogliere l’ultimo ospite. Eugenio Giani alle 19.30 presenterà "Cosimo I dei Medici. Il padre della Toscana moderna", edito da Giunti. Una storia di genio e bellezza, ma anche di intrighi e sventure: ingredienti che hanno caratterizzato la vicenda biografica della famiglia dei Medici, signori di Firenze, e l’intero Rinascimento. Figura centrale di questo periodo fondamentale nella storia e nella cultura europee è Cosimo I (Firenze 1519-1574), primo granduca di Toscana e artefice della sua trasformazione in Stato. Giani in questo libro ne ripercorre la vita e le imprese di governo, il rapporto con le arti e ne evidenzia soprattutto la dimensione di legislatore e statista capace di portare quella che fino ad allora era stata una piccola potenza regionale al livello delle corti e delle grandi nazioni del Cinquecento. Con Enrico Menduni, conduce la serata Stefania Castelfranco, con le letture di Stefano Goracci. Presenta anche l’ultima serata la conduttrice Marta Mondelli. L’illustrazione di "Capalbio Libri" quest’anno è stata affidata a Rachele Pellegrini, vincitrice di un concorso ad hoc indetto da TheSign - Comics & Arts Academy, scuola di arti visive di Firenze. Il festival è ideato e diretto da Andrea Zagami ed è organizzato dall’Agenzia di comunicazione integrata Zigzag.