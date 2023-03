La storia di Civitella in un convegno

Appuntamento oggi a Civitella Marittima al teatro comunale: la Pro Loco organizza infatti un incontro culturale dal titolo "Parliamo della nostra storia".

Relatori due storici del territorio, Gian Paolo Franceschini e Umberto Brunelli. Presenti all’incontro anche l’architetto Federica Barile e la dottoressa in Filologia Moderna Elisabetta Rossi. L’argomento è affascinante e si parlerà, tra l’altro, della storia della Abbadia Ardenghesca, della antica Pieve di Santa Maria in "Montibus" e della evoluzione sociale ed amministrativa del comune da Pari a Campagnatico ed ora Civitella Paganico.

"Sarà un incontro interattivo nel quale i partecipanti potranno chiedere ai relatori approfondimenti o informazioni e come Pro loco - ha detto il presidente Franco Angiolini - desideriamo offrire a tutti i Civitellini qualche conoscenza in più sulla storia del proprio paese che affonda le proprie radini in tempi antichissimi e per essergli ancora di più affezionati". Durante l’evento verranno dati dei riconoscimenti ad alcune persone ed aziende per lo straordinario esempio di attaccamento a Civitella. Al termine della serata la Pro loco offrirà un rinfresco ai partecipanti.