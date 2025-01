La stagione degli spettacoli: "Teatri d’Amiata" si fa in sette e porta gli attori su due palchi

Due teatri, sette appuntamenti. Cresce l’attesa per l’inizio della stagione di "Teatri d’Amiata", il programma condiviso tra il Teatro degli Unanimi di Arcidosso e il Teatro Amiatino di Castel del Piano. Il primo spettacolo è in programma domenica 19 e la stagione proseguirà fino ad aprile. Sul palco saliranno Gaia Nanni, Gaia De Laurentis, Bobo Rondelli, Andrea Rivera e Stefano Santomauro: sono questi alcuni tra i protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo, le due amministrazioni comunali e l’Unione dei Comuni Montani dell’Amiata Grossetana. La campagna abbonamenti è aperta fino a domenica.

"La stagione teatrale degli Unanimi e dell’Amiatino – afferma Federico Badini, consigliere comunale di Castel del Piano – propone cultura e contemporaneamente offrirà agli spettatori l’impegno e la freschezza delle nuove produzioni in scena in Italia. Con interpreti di fama capaci di catturare l’attenzione degli appassionati di teatro e non solo".

"Quella che i Comuni di Castel del Piano e di Arcidosso hanno allestito – commenta Cinzia Pieraccini, sindaca di Castel del Piano – è una stagione frutto di un’idea comune di spettacolo che mescola prosa, musica e titoli classici, ma anche diverse novità".

"Realizzare e proporre una stagione teatrale – commenta Ugo Quattrini, assessore del Comune di Arcidosso – è un progetto impegnativo. Sono necessarie risorse e bisogna compiere scelte coerenti con i bisogni delle comunità. La collaborazione con Castel del Piano rafforza la proposta culturale e di spettacolo e la rende più ricca e articolata. Grazie al contributo di Fondazione Toscana Spettacolo i due teatri saranno aperti ad una stagione di qualità ed equilibrata che spazierà da grandi autori a innovative proposte".

"Un impegno – dice Cristina Scaletti, presidente della Fondazione Toscana Spettacolo – che ci consente di dare vita a un cartellone firmato da autori e interpreti in grado di coinvolgere ed emozionare gli spettatori".

Il primo appuntamento (alle 21, come per tutti gli spettacoli), è al Teatro degli Unanimi di Arcidosso con Gaia Nanni, protagonista de "La Notte dei bambini". Nicola Ciuffoletti