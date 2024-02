La seconda sfilata dei carri. E’ Chiara Pinzaferri la reginetta dell’edizione 2024 del Carnevale

Un Carnevale all’insegna di carri, maschere e coriandoli, ma anche della bellezza, è quello che ha caratterizzato ieri Follonica. Infatti ieri era anche il giorno in cui si eleggeva la Miss del Carnevale follonichese. E Chiara Pinzaferri del rione Senzuno è stata eletta reginetta del Carnevale di Follonica edizione 2024. Al secondo posto si è piazzata Alessia Cappelletti del rione Zona nuova, mentre al terzo Francesca Senesi rione Chiesa. Alle loro spalle le altre miss, tutte a pari merito. E a tutto le reginette degli otto rioni, l’associazione ex reginette ha voluto assegnare una fascia. Jenifer Sini del rione Centro è stata eletta miss brio. Ad Elisa Sassara del rione 167 ovest è andata la fascia di miss eleganza, a Chiara Pinzaferri, oltre al titolo di Reginetta del Carnevale è andata anche la fascia miss stile.Francesca Senesi del rione Chiesa è miss sorriso, Lucia Todini del rione Pratoranieri è miss grazia, Alessia Cappelletti del rione Zona Nuova è miss gioia, Annalisa Di Maio del rione Capannino è miss seduzione,Alexia Barni del rione Cassarello è miss fascino. Una grande soddisfazione per Chiara Pinzaferri e per il Rione Senzuno, che ha bissato l’importante traguardo visto che già lo scorso anno vinse la fascia Melissa Montagnani. Chiara Pinzaferri, 20 anni, abita a Bagno di Gavorrano e per la prima volta è nel rione Senzuno. Da quando ha 15 anni pratica danze latino americane, da poco ha terminato gli studi diplomandosi all’istituto alberghiero di Grosseto. Attualmente lavora come stagionale e quando il rione l’ha contattata ha accettato con entusiasmo di fare la reginetta.

Tanta bellezza ma anche tanto divertimento ieri in riva al Golfo. La prossima sfilata dei carri è in programma domenica alle 14,30, mentre il 3 marzo, sempre a partire dalle 14,30 si svolgerà il gran finale con l’elezione del miglior carro e della migliore mascherata a terra.