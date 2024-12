La Scuola edile cerca formatore

La Scuola edile grossetana cerca un formatore e ha avviato una ricerca di personale da inserire nel proprio organico. La manifestazione d’interesse riguarda un candidato o una candidata che dovrà occuparsi della programmazione della didattica e della gestione dei corsi di formazione, secondo le procedure interne della Scuola. Per presentare domanda c’è tempo fino a martedì 7 gennaio, inviando una pec a a [email protected] allegando una lettera d’interesse e il curriculum vitae in formato europeo. Al candidato assunto sarà applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, nel settore industria, a tempo determinato con trasformazione a tempo indeterminato e con inquadramento per tecnici e impiegati almeno al quarto livello. È richiesto un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado oppure una laurea o una laurea magistrale. È possibile presentare anche attestati di frequenza a master e corsi di formazione, esperienze lavorative pregresse o qualsiasi altro titolo ritenuto utile alle mansioni da svolgere. Nel suo lavoro come docente, il neo-assunto sarà impegnato nei corsi per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre dovrà svolgere docenze in corsi su prevenzione incendi carrelli elevatori, macchine movimento terra, Ple, gru su autocarro, lavori in quota, Dpi 3^ categoria, addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi, spazi confinati, cartellonistica stradale e corsi Pes-Pav per impianti elettrici in tensione. Richieste capacità organizzative e di comunicazione per la didattica, conoscenze sulla legislazione in materia di istruzione, formazione e informatica.