La Scopelliti lascia Grosseto: Italia Viva non è più coincidente con la giustizia giusta

Francesca Scopelliti lascia Italia Viva. Con una lettera inviata a Renzi, la Scopelliti, presidente della Fondazione per la giustizia Enzo Tortora, ha comunicato la sua decisione di lasciare il partito e di dimettersi come membro dell’Assemblea nazionale. Una decisione frutto di una profonda e responsabile, e anche sofferta valutazione sulla difficoltà a identificarsi in un progetto politico per lei "illeggibile", nell’impegno minimale sui temi della giustizia e nella scarsa attitudine territoriale di gestire il partito con coerenza e correttezza. "Il mio impegno principale – dice la Scopelliti – è quello lasciatomi da Enzo Tortora e sono arrivata alla determinazione che la mia battaglia per la giustizia giusta non è più coincidente con quella di Italia Viva. Forse chiedo troppo o forse gli altri offrono poco, non lo so, ma ho una eredità da rispettare".