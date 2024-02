La Progeco ricerca progettista Piping Azienda di Rosignano cerca progettista Piping per responsabilità di progettazione, disegno e coordinamento con team multidisciplinare. Requisiti: laurea/diploma meccanico, conoscenza apparecchiature meccaniche. Contratto a tempo indeterminato, full time. Sede di lavoro: Rosignano Marittimo. Contattare Progeco Next S.r.l. via email.