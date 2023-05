La prevenzione Sport e alimentazione Ruoli fondamentali contro i tumori

Venerdì un convegno con un focus sulla prevenzione oncologica, domenica un evento sportivo al quale parteciperà anche Paolo Pizzo, campione mondiale di Spada.

E’ questa l’iniziativa presa dalla palestra "Ymca" che ha ottenuto il partocinio della Provincia, del Comune di Grosseto e del Comitato di Grosseto della Croce rossa e il doppio appuntamento chiuderà il mese della prevenzione che la palestra grossetana aveva organizzato "per sensibilizzare i propri iscritti – dice Debora Scalabrelli, titolare della Ymca – a prendersi cura di sé". "L’evidenza scientifica parla chiaro – dice ancora Scalabrelli –: svolgere una regolare attività fisica di moderata intensità favorisce uno stile di vita sano, con notevoli benefici sulla salute generale della persona".

Ll’evento si chiama "PreVieni a correre" e prenderà il via dunque venerdì in collaborazione con il medico oncologo Carmelo Bengala e della dottoressa Valentina Culicchi che, nel convegno in programma nella sala Pegaso della Provincia (inizio alle 17), saranno relatori. Bengala parlerà sul tema "Prevenzione dei tumori: una sfida possibile", mentre Culicchi spiegherà "La nutrizione nella prevenzione oncologica". Deborah Scalabrelli, invece, toccherà il tema "L’attività fisica nella prevenzione oncologica". Dopo gli interventi (intorno alle 19.15) sono previsti gli interventi su storie ed esperienze personali da parte di chi vorrà intervenire. Uno degli interventi sarà quello del campione del mondo di Spada Paolo Pizzo che spiegherà come l’attività fisica sia strumento fondamentale in questo ambito.

Domenica, invece, l’appuntamento è nel parco di via Giotto dalle 8.30 dove i partecipanti potranno scegliere fra due opzioni: partecipare ad una camminata di cinque chilometri oppure prendere parte ad una corsa non competitiva di dieci chilometri.

La passeggiata prenderà il via alle 9.30 e prevedere il compimento di due giri del Parco di via Giotto, mentre lo start della corsa non competitiva è fissato per le 10 e, dopo la partenza davanti alle tribune del parco, i podisti dovranno percorrere via Cimabue, via Arcidosso, prendere la cicalbile, poi la Strada del Querciolo, di nuovo la ciclabile, poi via Arcidosso, via Cimabue e rientro nel Parco di via Giotto con arrivo di fronte alle tribune. Tra i podisti cis arà anche Paolo Pizzo.

Per iscriversi alla "City Run" è richiesta una donazione minima di 10 euro (tutto quanto raccolto sarà devoluto al reparto di Oncologia dell’ospedale Misericordia) con un bonifico da effettuare utilizando questo Iban: IT27Q0301503200000003513209 (Intestato a Csd Ymca) specificando la causale "Iscrizione evento benefico Previeni a correre" e indicando anche il nome di chi effettua il versamento. La copia del bonifico va inviata al 340-9517154 (con nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e residenza per fare la ricevuta), Allo stesso numero di cellulare è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni.