La Polizia al Giglio per parlare agli studenti

La Polizia sbarca all’Isola del Giglio con la quinta edizione del progetto-concorso "pretendiamo legalità". Gli agenti hanno incontrato gli studenti della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. l’iniziativa, che si pone l’obiettivo di educare ai temi della legalità, prevede incontri incentrati sui fenomeni che maggiormente riguardano i ragazzi quali il bullismo ed il cyberbullismo, il consumo di droghe e di alcol, il disagio giovanile e le sue diverse manifestazioni, tanto più in un periodo in cui la loro vita è stata senza dubbio complicata dalle difficoltà dettate dall’impatto pandemico. Gli studenti nel contesto del progetto–concorso saranno poi impegnati in elaborazione di testi e lavori di grafica dei quali i più significativi dei quali saranno poi valutati da una giuria e premiarti, nella ambito della prossima festa della Polizia. Attraverso il progetto, la questura di Grosseto vuole essere sempre più presente sul territorio e vicina ai suoi cittadini, anche nei centri più piccoli e lontani della provincia, per tener fede ad un impegno basato su un principio di valore etico prima ancora che giuridico: quello della responsabilità, del rispetto e della considerazione nei confronti dei minorenni. "E’ la prima volta che le scuole primaria e secondaria di primo grado di Isola del Giglio ospitano la Polizia – ha detto il questore di Grosseto, Antonio Mannoni – La soddisfazione nell’apprendere dell’adesione di queste scuole al progetto è stata grande. Consentire ai bambini e ai ragazzi di far sentire la loro voce, considerarli quali primi protagonisti delle discussioni sulle situazioni di vita che li coinvolgono è una occasione concreta di crescita sociale e civile degli studenti sia sul piano individuale che, come collettività, che certo può contribuire a consolidare, nel tempo, il loro rapporto con gli operatori di polizia – chiude il questore – ma anche a formare degli adulti consapevoli dei principi fondamentali della legalità".