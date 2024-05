La poesia con "The Spirit of America"

La grande poesia sarà proposta oggi alle 17 nel Museo di Storia naturale con il recital "The Spirit of America" organizzato dall’associazione culturale Polis 2001. Walt Whitman ed Ezra Pound, due fra i più grandi poeti americani di ogni tempo, saranno protagonisti della produzione poetica che tre attori reciteranno sia in traduzione che in lingua originale. Gli interpreti sono Davide Braglia per "Canti Pisani" di Ezra Pound, Giacomo Moscato (nella foto) per "Foglie d’Erba" di Walt Whitman ("O Capitano! Mio Capitano!") e Chiara Dragoni per la versione inglese di due grandi poesie degli autori. Ideazione e regia di Francesco Tarsi. Lo spettacolo viene dedicato al Rotary Club di Grosseto che quest’anno celebra il 70° anno dalla fondazione. Il flauto di Jana Hildebrandt accompagnerà le letture delle poesie proposte.

" L’evento – dicono gli organizzatori – fa parte del progetto complessivo dell’associazione Maremma Globe Star 2023-2031 che vuole mettere in evidenza come questo territorio abbia in sé i semi profondi della natura e della poesia del mondo". Il costo del biglietto è di 10 euro 10 con una riduzione per gli studenti a 5 euro. Si consiglia la prenotazione tramite mail [email protected] o numero di telefono 3472299737.