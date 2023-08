"La Pace" di Aristofane Il Teatro Studio in scena a San Niccolò

"La Pace", nel libero adattamento della commedia di Aristofane del regista Mario Fraschetti, adattata in chiave site-specific nella splendida cornice della Canonica di San Niccolò a Montieri, rilegge ed interpreta opera, portata in scena nel 421 a.C., nella quale Aristofane, con passione e fantasia, insegue la pace per la città Atene, a quel tempo dilaniata della guerra. Appuntamento domani alle 18. Interpreti Enrica Pistolesi, Daniela Marretti, Luca Pierini e Mirio Tozzini. Adattamento del testo e regia Mario Fraschetti.