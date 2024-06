La nuova squadra di governo. Termine ha scelto gli assessori. Una conferma e un debutto

Dopo aver vinto con un distacco schiacciante sull’avversario politico, il sindaco Giacomo Termine (giunto al terzo mandato) non ha perso tempo e ha ufficializzato anche la squadra che guiderà il Comune per i prossimi 5 anni.

La nuova squadra di governo è dunque composta dagli assessori Roberto Creatini, 59 anni, dipendente Enel Green Power Italia, persona di grande esperienza, che ha fatto parte anche delle precedenti Giunte comunali ricoprendo il ruolo di vicesindaco; e Monica Cavicchioli, 49 anni, commerciante, alla sua prima esperienza nell’esecutivo di Monterotondo Marittimo.

"Nella scelta della squadra di Governo e nell’assegnazione delle deleghe – spiega Giacomo Termine – abbiamo fatto un’attenta valutazione tenendo conto di diversi elementi che vanno dal percorso politico, all’esperienza maturata nei vari settori, ma anche dei risultati elettorali ottenuti in termini di preferenze e quindi della volontà espressa dagli elettori. Sono felice di poter contare su due persone capaci, serie e competenti, come Roberto e Monica, che daranno sicuramente un contributo essenziale per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che ci siamo dati con il programma elettorale, che desideriamo realizzare. Noi siamo pronti: iniziamo un nuovo importante percorso con la consapevolezza delle aspettative e delle responsabilità che abbiamo nei confronti dei nostri cittadini. Ci mettiamo con entusiasmo al servizio di Monterotondo Marittimo".

Il sindaco si è tenuto cinque deleghe, Termine infatti si occuperà di Lavori pubblici; Bilancio; Sport; Urbanistica e Ambiente. Ecco invece le deleghe assegnate ai due assessori.

Roberto Creatini è vicesindaco e assessore al Demanio, Cultura, Associazionismo, Trasporti, Protezione civile, Pubblica istruzione, Sanità e Sociale, Frazioni. Monica Cavicchioli è l’assessora al Turismo, Commercio, Agricoltura, Sviluppo locale, Pari opportunità, Decoro urbano e Verde pubblico.

Nicola Ciuffoeltti