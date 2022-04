La nuova mappa dei sentieri castiglionesi

Presentata ieri nel giardino della biblioteca comunale la riedizione della mappa dei "Sentieri Castiglionesi", realizzata in collaborazione dal Comune e dal Consorzio Maremma Experience, che include nuovi percorsi tutti fruibili e ben tenuti. "Abbiamo lavorato – spiega il sindaco Elena Nappi – con il preciso obiettivo di fornire, in modo aggiornato, ai diversi soggetti che operano nell’accoglienza turistica, alcuni spunti e suggerimenti operativi per rendere le proprie attività e servizi sempre più adeguati alle esigenze dei turisti che amano percorrere in bici tratti del nostro territorio e con questa mappa crediamo di offrire un prodotto al passo con i tempi"."L’offerta turistica castiglionese – spiega l’assessore al turismo Susanna Lorenzini – può avvalersi di molte strutture ricettive presenti nelle immediate vicinanze di itinerari ciclistici appetibili, dove i gestori hanno percepito le potenzialità di attrazione. Il Comune sta lavorando alla loro valorizzazione e alla realizzazione del tracciato della Ciclovia Tirrenica che attraverserà tutto il comune di Castiglione della Pescaia da Pian d’Alma a Marina di Grosseto, passando per Punta Ala e le Rocchette".

"La bicicletta è uno dei principali fattori di attrazione del turismo in Toscana ed è, forse, il più trasversale, per questo – afferma il presidente del Consorzio Turistico Maremma Experience, Enzo Riemma – abbiamo deciso di avviare un lavoro coordinato e condiviso in modo da dare vita al prodotto turistico omogeneo “Bike” che avrà una linea di promozione dedicata all’interno del nostro consorzio. Con la nuova mappa aggiornata e i sentieri percorribili tutto l’anno significa assicurarsi uno strumento capace di innescare processi virtuosi di valorizzazione del nostro territorio. Stiamo lavorando per il coinvolgimento della destinazione con politiche dell’accoglienza per turisti in bicicletta, un obiettivo ambizioso e impegnativo per il quale ringrazio in particolar modo il nostro direttore del ‘progetto Bike’, Jacopo Bennati".

"Castiglione – conclude il sindaca – ha oltre 30 sentieri totalmente segnalati e disponibili tutto l’anno e più di 10 percorsi specialistici dedicati all’Enduro. La mappa è stata pensata come uno stradario in cui i percorsi diventano vere e proprie vie in modo da permettere al fruitore di scegliere il proprio tracciato utilizzando un semplice QRcode, che scansionato permetterà di poter raggiungere tutti i punti di ingresso alla rete dei sentieri castiglionesi".