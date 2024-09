La Notte visibile. Centro storico ricco di eventi

"La Notte Visibile" anima il centro storico con un tuffo negli anni ’70, tra eventi e installazioni. Appuntamento oggi, dalle 17 fino alla mezzanotte, con la dodicesima edizione della rassegna culturale di Grosseto, che ha l’obiettivo di superare i numeri dell’edizione 2023. La manifestazione ideata dal Polo Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, in coorganizzazione con il Comune di Grosseto e il contributo della Fondazione Cr Firenze, quest’anno presenta molti eventi. Quasi tutte le strade e le piazze del centro storico saranno animate da iniziative culturali e concerti, con tutti gli eventi gratuiti. Si parte alle 17 al Bastione della Cavallerizza con l’inaugurazione di "Ciel’in città, il giardino delle sculture-gioco", mentre l’avvio ufficiale dell’evento è in piazza Baccarini alle 18,30, dove ci sarà l’info point e saranno distribuiti e ritirati i Passaporti dell’arte. Nella stessa piazza l’esposizione d’arte e dalle 21 il racconto musicale "Barbera e champagne" a cura di Officina del Malcontento. Al Museo Archeologico e d’Arte sacra "Giovanna d’Arco e Artemisia Gentileschi: angeli di passione" nella sala delle statue, alle 19 e alle 22 i monologhi teatrali dell’associazione Polis. Dalle 18 alla Galleria Ticci, in via Andrea da Grosseto, la mostra dedicata alle opere dal ’600 al ’900. In piazza Indipendenza la performance musicale e poetica di Valeria Viva dal titolo "Risvegli poetici musicali" e l’installazione luminosa e arredo urbano "Fluo meeting" di Nicoletta di Pietro e Caterina Ziemacki. Al Chiasso delle Monache e in saletta Clarisse alle 19 "Può sempre servire non si sa mai. Archivio sentimentale della casa di famiglia", performance poetica partecipata di e con Elena Guerrini. In via Vinzaglio l’esposizione di immagini degli anni ‘70 a cura dell’Archivio Bf. In piazzetta Bruno Dominici dalle 21 "Un viaggio tra le canzoni che toccano l’anima", concerto acustico dei Soul Drops Trio e in via Varese, alla Galleria eventi, "Oltre la tela" una mostra collettiva d’arte. Musica in piazza Mensini con il concerto rock di "Interstellar Fusion". E tanti altri eventi tra cultura e musica nel centro storico di Grosseto tra cui, alle 21,30 e alle 22,30 nella Cattedrale di San Lorenzo, l’esibizione della Corale Puccini.